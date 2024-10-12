شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 30 ثانية هزت القاهرة.. اليوم تحل الذكرى الـ 32 لزلزال 1992 والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم علينا الذكرى الـ32 على وقوع أحد أكبر الكوارث الطبيعية التى شهدتها مصر، وهو زلزال 1992 المدمر، والذى كان سبب فى مصرع العشرات وتشرد بسببه المئات جراء الخسائر التى تسبب فيها ذلك الوقت، ويعد زلزال 1992 الأكثر تأثيرا على القاهرة بعد زلزل عام 1847.

وفى السطور التالية نتستعرض أهم المعلومات الخاصة بهذا الزلزال وقوته :

- وقع فى يوم 12 أكتوبر عام 1992 فى الساعة الثالثة و9 دقائق عصرا تقريبا.

- كان مركزه السطحى بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلو مترا (22 ميل) إلى الجنوب الغربى من القاهرة.

- استمر الزلزال لمدة 30 ثانية تقريبا.

- أصاب معظم بيوت شمال مصر القديمة منها بتصدعات وبعضها تهدم.

- بلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادى بالنسبة لقوته.

- تسبب فى وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالى 50000 شخص.

- شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية.

- هذا الزلزال هو الأكثر تدميرا من حيث الزلازل التى أثرت فى القاهرة منذ عام 1847.

- أدى الزلزال لتدمير 350 مبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ9000 مبان أخرى.

- أصيب 216 مسجدا و350 مدرسة بأضرار بالغة جراء الزلزال.