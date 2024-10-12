شكرا لقرائتكم خبر عن للعاملين بالحصة.. اعرف الأوراق الطلوبة للتقديم فى مسابقة شهر يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقتين في شهر يناير المقبل، للتعاقد مع المعلمين العاملين حاليا بالحصة في المدارس، حيث تتيح التقديم على مستوى الإدارات التعليمية من أجل تسكين المعلمين بعد التعاقد معهم في المدارس التي تحتاج إلى معلمين بما يناسب المربع السكنى والجغرافى للمعلم.

وأوضحت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة سيكون " مؤهل عال تربوى" أو مؤهل عال + دبلوم تربوى"، بالإضافة إلى شهادة أداء الخدمة العاملة للإناث والخدمة العسكرية للذكور وأيضا شهادة المؤهل الدراسى وفيش وتشبيه موجه إلى الإدارة التعليمية التي يعمل فيها المعلم بالحصة وأيضا شهادة خبرة تفيد عمله خلال هذه الفترة بالمدرسة، وصور من بطاقة الرقم القومى.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.