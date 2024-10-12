شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية تعيين ممثل للشركة في مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعيين أحمد عبده السيد سلام، لتمثيلها في مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بدلاً من المهندس ياسر توفيق علي فرحان، مع عرض قرار تعيينه على مجلس إدارة الشركة للموافقة على اختياره رئيس تنفيذي خلال الفترة المتبقية للمجلس الحالي .

على جانب آخر، توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن كما تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الـ 7 سلع الاستراتيجية وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول السلع " زيت الخليط ، الفول ، الأرز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض ويحظر القرار حبس السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى ، وكذلك متابعة ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبى احتياجات المواطنين .