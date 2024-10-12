شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: مبادرة بداية تعمل على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبخاصة من خلال أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، تحرص على تقديم العديد من الخدمات التعليمية والتوعوية للشعب المصري"، مضيفاً أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان هدفها الرئيسي إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، هناك إسهامات للكنيسة بارزة في مجال الرعاية الصحية من خلال المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات صحية متنوعة".

وأكد القس أنطونيوس، خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، أن المبادرة تناقش ملف هام حيث أن الزيادة السكانية تؤدي لصعوبة رعاية الأبناء وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة وعدم القدرة على تعليمهم بطريقة جيدة والتأثير على الصحة الجسدية والنفسية، مشدداً علي أن هناك تشابه كبير بين ما تقوم به أسقفية الخدمات والمبادرة، وهناك مجالات كثيرة من الممكن أن نتعاون خلالها منها الصحة والتعليم ومحو الأمية ، ولدينا عدد كبير من المتطوعين، لأن الأسرة هى نواة المجتمع

واختتم: "تولي الكنيسة اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقدم لهم خدمات متعددة تشمل برامج التأهيل والتدريب، كما تقدم الكنيسة العديد من البرامج التوعوية الهامة.

ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".