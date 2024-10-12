المحكمة تؤيد حبس "كروان مشاكل" بواقعة السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة بالأميرية، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من التيك توكر أحمد علي المعروف بـ "كروان مشاكل"، فيما أيدت حبسه 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنح حدائق القبة بالأميرية، التيك توكر "كروان مشاكل" بالحبس لمدة شهرين، في الدعوى التى حملت رقم 12160 سنة 2023، المقامة من أحد المحامين، يتهمه فيها بالتشهير والسب والتهديد بالخطف.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة، إخلاء سبيل التيك توكر "كروان مشاكل" من سرايا النيابة بضمان محل إقامته، عقب القبض عليه بعد تحرير بلاغًا من قبل إحدى السيدات، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب والسب وإحداث إصابات بالغة في جسدها.