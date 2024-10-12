"حرامية بالإكراه".. الداخلية تلاحق نشالين المساكن والشوارع في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الإسكندرية، والمنيا، والغربية، من تحقيق نتائج إيجابية.

مديرية أمن الإسكندرية

تمكنت الأجهزة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل وحدة سكنية تابعة لشريك بإحدى الشركات، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق كسر باب الشقة، والدخول إليها وسرقة المبلغ المالي وتم ضبط المبلغ المستولى عليه بإرشادهم.

مديرية أمن المنيا

ضبطت تشكيلًا عصابيًا مكونًا من عاطلين لهما معلومات جنائية تخصص نشاطهما في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة؛ حيث اعترفا بارتكابهما عشرين واقعة سرقة بنفس الأسلوب، وأقرا بقيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لعملائهم من ذوي النية السيئة؛ حيث تم ضبط أربعة أشخاص وقد أرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

مديرية أمن الغربية

ضبطت تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 6 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الجرارات الزراعية وماكينات الري باستخدام دراجة نارية وتروسيكل بدون لوحات معدنية، حيث عثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تسع وقائع سرقة وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها بالإضافة إلى ضبط الدراجات النارية المستخدمة في الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.