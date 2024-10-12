احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 7353 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 25978 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 501 مخالفة السير بدون تراخيص، و36 دراجة نارية مخالفة، و7353 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1613 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.