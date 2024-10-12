ضبط مهندس لإدارة شبكة توزيع الإنترنت بدون ترخيص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، شخص لإدارته شبكة توزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام أحد الأشخاص المقيم بدائرة قسم شرطة المنيا بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على الأجهزة المستخدمة في تشغيل وإدارة الشبكة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.