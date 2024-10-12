واقعة دهس وتعدي البراجيل .. تأجيل محاكمة "عامل أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "16" جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر محاكمة "ا.م" عامل على خلفية اتهامه بدهس شاب بسيارة والتعدي عليه بالضرب وإحداث له عاهة مستديمة، إلى جلسة 16 أكتوبر الجاري لحضور المتهم بشخصه.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عصام علي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد باز و شريف فتحي كلحي ووكيل نيابة محمد علاء الدين وسكرتارية محمود متولي.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 12666 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 4574 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "ا.م" ـ هارب ـ في غضون اليوم السابع من أغسطس 2024، ضرب المجني عليه "محمود ا"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ضربه وما أن ظفر به حتى تعدي عليه بأن اصطدم عمداً بسيارة والتي استقرت بقدمه اليسرى ثم أنهال عليه ضرباً بالأيدي والتى تسببت في إحداث عاهة مستديمة، متمثلة فقد تام لحركة أوتار أصابع القدم اليسرى الثاني والثالث والرابع والخامس وفقد تام لحركة الكاحل الأيسر في أي من أوضاع الانقباض مع سقوط القدم اليسرى وعدم القدرة على تحمل وزن الجسم عليه تقدر نسبتها بحوالي 20 % على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه من تخلفه لديه عامة مستديمة متمثلة في تملك الأوتار وما حولها من عظام و أربطة وهي فقد تام لحركة أوتار أصابع القدم اليسرى "الثاني والثالثة والرابع والخامس" وفقد تام لحركة الكاحل الأيسر في أي وضع من الأوضاع وعدم القدرة على تحت وزن الجسم عليه وتقدر نسبة العجز بنسبة 20% وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.