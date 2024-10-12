معركة جيران شارع "الشؤون" .. قرار من الجنايات في "جريمة أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "16" جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار عصام علي أبو العلا، تأجيل أولى جلسات مُحاكمة سيدة وزوجها و3 أشقائه، على خليفة اتهامهم بقتل جارهم ـ مندوب مبيعات ـ حال دفاعه عن والدته بسبب مشاكل جيره بينهما، إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري لحضور المتهمة الخامسة"أرزاق" و للإعلان بالدعوى المدنية.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عصام علي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد باز و شريف فتحي كلحي ووكيل نيابة محمد علاء الدين وسكرتارية محمود متولي.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 10070 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 4273 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، 3 تهم للمتهمين الخمسة "أحمد ع" و"مصطفى ع" و"محمد ع" و"عبد العليم ي" و "أرزاق ح"؛ قتلوا المجني عليه "أحمد إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهم والمجني عليه ووالدته، حيث عقدوا العزم المصمم على الخلاص منه، وما أن تهيا لهم الظرف بنشوب خلاف جديد بينهم ووالدة المجني عليه، باغتوا المجني عليه ضربا بأن كالوا له ضربات عدة واستتبعه اعتدائهم بإحكام سيطرتهم على المجني عليه وشل حركته ليستل المتهم "أحمد" سلاح أبيض "سكين" متعديا به على المجني عليه قاصدين قتلا، وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الخلافات بين الطرفين بدأت حينما اشترى المجني عليه منزله الذي يعيش فيه رفقة والدته من أحد عمومة المتهمين الذي رفض بيعه للمتهمين، الأمر الذي أثار غضب المتهمين تجاه جارهم مهددين والدته: "هنحرق قلبك عليه".

وأوضحت التحقيقات أن الخلافات تجددت بين المجني عليه "أحمد" وجيرانه "عائلة البوشي" كون أن والدة الأول قامت برش مياه أمام منزلها في الشارع، على إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بين الجيران، حينها قاموا المتهمين جميعًا بالتعدي على والدة "أحمد"، وحال تدخله لفض العراك بينهما كالوا المجني عليه أمام والدته بسلاح أبيض في الصدر أوقعه قتيلاً قبل إسعافه.

وثبت من التقرير الطبي المبدئي الظاهري الموقع على الجثمان أن المجني عليه "أحمد" أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وكذا كدمات بالوجه نتيجة تعدي عليه بجسم صلب ـ سلاح أبيض ـ أودي بحياته، عقب وصوله للمستشفى.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الخمسة، وإحالتهم إلى النيابة لإجراء التحقيق معهم والتي من شأنها أصدر القرار السابق ضد المتهمين.