بدون ترخيص.. الداخلية تضبط مالك مخزن كيماويات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب شركة للكيماويات، ومواد البناء المقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، لإدارته مخزن بدون ترخيص داخل عقار سكني مخالف لشروط الأمن الصناعي والحماية المدنية.

وعثر داخل المخزن على كمية كبيرة من الأدوات والخامات المستخدمة في مواد البناء والكيماويات. بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم الغش التجاري.