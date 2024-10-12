بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. الداخلية تضبط معلمين الكيف في القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة أمنية حاسمة لتجار الكيف، وتمكنت من ضبط عناصر إجرامية بالقاهرة، والإسكندرية، تخصصوا في تصنيع وترويج العقاقير المخدرة، بقيمة 70 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 عناصر إجرامية، بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول ولهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة والمنشطات بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتي القاهرة والإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 170 ألف قرص مخدر ومؤثر، وكمية من مخدر الحشيش وأكثر من 210 ألف قرص، وعبوة من المنشطات، و50 كيلو جرام من بودرة الترامادول، وكميات من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع والمعدات والأدوات اللازمة للتصنيع والتعبئة والتغليف وسيارتين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 70 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.