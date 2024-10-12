الفردان بئر العبد.. وزير النقل: تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية بإنشاء خطوط جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح مشروع محطة قطارات صعيد مصر، عن الجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية في مصر، من خلال إنشاء خطوط جديدة.



وأوضح الوزير أنه تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مع خطوط السكك الحديدية الحالية، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوط في تحسين شبكة السكك الحديدية بشكل عام.



وقال: "كان لازم نعمل خطوط جديدة لربط العاشر من رمضان بالروببيكي وبلبيس، وربط السادس من أكتوبر بالمناشي ثم إسكندرية والقاهرة، ولربط السادات بالمنوفية وكل شبكة سكك حديد مصر".



وفي السياق نفسه، أكد الوزير أن الخط الجديد الذي تم افتتاحه يربط الفردان ببئر العبد بطول 38 كيلومترًا، ويتضمن 4 محطات، منها 3 محطات للركاب تخدم القرى ومدينة السادات، بالإضافة إلى محطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف. يُعتبر هذا الخط هو الأول الذي يُنشأ منذ 30 عامًا.



كما أشار الوزير إلى تجديد 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، حيث تم تجديد 1430 كيلومترًا على خطوط القاهرة-الإسكندرية وبنها-الزقازيق-بورسعيد. وأكد أن من المشاريع الهامة كانت سكك حديد الفردان-بئر العبد بطول 100 كيلومتر، بالإضافة إلى وصلة بطول 44 كيلومترًا بشرق بورسعيد، وذلك في إطار إنشاء ممر لوجيستي يربط طابا بالعريش.



وقد أشار الوزير إلى أن إعادة تأهيل خط السكك الحديدية من الفردان إلى بئر العبد كانت ضرورية لتسهيل الوصول إلى العريش، وتعكس الجهود المبذولة في تطوير شبكة النقل في مصر.

