"نقل النواب": إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تنشيط للتجارة ودعم الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمبلغ ۲ مليون دولار، يمثل أهمية كبيرة، فهذا الممر سيكون ممرًّا لوجستيًّا بشكل كامل.

جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۷۱ لسنة ۲۰۲٤ عن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي.

وأضاف قرقر أن تلك المنحة تم إعداد الدراسات الخاصة بها للمرة الثانية، وشهدت اجتماعات عديدة منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية.

وتابع النائب: كما أن المشروع له أبعاد مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري، من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الإفريقية، وتحسيين العلاقات المصرية بالدول الإفريقية.

وأضاف قرقر: أيضًا يساعد ذلك المشروع على زيادة حجم العوائد الاقتصادية وفتح مجالات تعاون اقتصادي بين مصر وباقي دول القارة الإفريقية ودول حوض النيل، وبالتالي يعد فرصة كبيرة لتنشيط التجارة المصرية وفتح أسواق خارجية لها.