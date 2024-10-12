القوات المسلحة تنظم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية من أعضاء الجمعية، شملت منافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة الطائرة واجتياز الموانع بالكراسي المتحركة، واتسمت المسابقات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

وألقى اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم عرفانًا بدورهم الوطني وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الفرق الرياضية بالجمعية على المستويين المحلي والدولي بما يعكس مدى ما يتمتعون به من مستوى متميز وقدرات استثنائية.

وفي نهاية المهرجان، تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس على الفرق الفائزة.