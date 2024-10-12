شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجازر إسرائيلية فى غزة تسفر عن 49 شهيدا و219 مصابا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 49 شهيدا و219 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان السبت، أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكشفت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42,175 شهيد و98,336 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.