شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفات تموينية خلال حملة على المخابز بالمنيرة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية، حملة على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز البلدية المدعمة، للعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وأسفرت الحملة برئاسة صفية حسني مدير الإدارة عن تحرير 3 تقارير نقص وزن لمخابز بلدية، ومحضر جنحة لموزع بوتاجاز لبيعه الأسطوانة بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 5 أجولة دقيق بلدي استخراج 87.5%، تم التحفظ عليه لحين صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.