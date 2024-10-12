شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الطب البيطرى: ضبط 485 عبوة لـ38 صنفا دوائيا فاسدا ومجهول المصدر بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية حملات على أسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، ومراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي كفر صقر، منيا القمح، حيث تم ضبط (485) عبوة لـ (38) صنفا دوائيا منتهي الصلاحية ومجهول المصدر.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

