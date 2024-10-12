شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعقد غدا 5 دورات تدريبية بمركز سقارة لـ 182 متدرباً والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد، انطلاق الأسبوع الحادى عشر من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، بتنفيذه 5 دورات تدريبية هى دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"، ودورة "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"،و دورة "تنميه مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"، ودورة "الصحه النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة إيجابية والتعامل مع المواطنين، إضافة إلى الأسبوع الثاني والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل (مستوى متقدم)، ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذه الدورات 182 متدرباً.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع الحادى عشر من الخطة التدريبية بسقارة تركز على العديد من الموضوعات الهامة والتى تتعلق بشكل مباشر مع ملفات عمل الإدارة المحلية وتستهدف تطوير أداء ومهارات العاملين بالمحليات حتى تتواكب وتتماشي مع بيئة العمل المحلي والذى طرأت عليه العديد من القضايا التى أصبحت أكثر إلحاحاً في التعامل معها بشكل فعال وسريع وجاد وبأفكار جديدة ومستحدثة حتى تنعكس بشكل ايجابي على مستوى الخدمات المقدم للمواطنين ، وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على مستوى جميع المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع الـ11 يشهد تنفيذ دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهى دورة "الصحة النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الانتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة ايجابية والتعامل مع المواطنين، ويستفيد منها المديرين والعاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية وتكافؤ الفرص ، مشيرة إلى ان الاهتمام بالصحة النفسية للموظفين تشكل ركيزة أساسية في إستراتيجية الإدارة المحلية التي تسعى للتميز والنمو المُستدام، مؤكدة ان الاهتمام بدورات وبرامج الرعاية النفسية للموظفين ليس مجرد خيار، بل ضرورة مُلحة لتعزيز الإنتاجية والابتكار، وخلق بيئة عمل إيجابية تساهم في زيادة الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الأسبوع الـ11 يتضمن تنفيذ دورة جديدة بتكليف من القيادة السياسية وهي "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة بالوزارة ويستفيد منها 40 متدرباً من لمديري التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز والمدن ليستكمل مركز سقارة تقديمه لحزم تدريبية متقدمة على برامج التنمية المحلية المطورة باعتبار إن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"والتى ينفذها مركز سقارة في أسبوعه الحادى عشر للمديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والقانونية ووحدات تراخيص المستثمرين ومكاتب الاستثمار بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامه للاستثمار مؤكدة أن الوزارة تمضى قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها ويأتى ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار.

ونوهت الدكتورة منال عوض، إلي أن دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية" والتي ينفذها وحدة إدارة المخلفات بالوزارة يستفيد منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، حيث تركز الوزارة على رفع وعى العاملين بالموضوعات المحورية في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى تتعلق بأهمية التوعية البيئية وآليات تنفيذها والجهات المشاركة فيها والفئات المستهدفة، والرصد البيئي والتنسيق مع الجهات المختلفة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة وخطة العمل لإدارتها ، وإدارة أزمات المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسباب حدوثها والنتائج والآثار المترتبة عليها، والإنذار المبكر في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبي وهو مركز التنمية المحلية بسقارة، لمواصة تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنوياً في خطته التدريبية لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة ،ولتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية فى المحليات، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة ، مشيرة إلى أن الاسبوع الحادى عشر من الخطة سيتضمن الأسبوع الثاني والاخير من دورة إعداد قادة المستقبل (مستوى متقدم) والتى يستفيد منها 28 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.