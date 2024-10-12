شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولى: مذنب نادر يشاهد بالعين المجردة بعد غروب الشمس والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن السماء تشهد في هذه الفترة ظهور مذنبين استثنائيين، الأول أصبح لامعا ويمكن رؤيته بالعين المجردة بعد غروب الشمس، ويسمى المذنب "تسوشينشان-أطلس" (Tsuchinshan–ATLAS)، ويحمل الرقم (C/2023 A3)، وقد اكتشف هذا المذنب يوم 9 يناير 2023م من قبل مرصد فلكي في الصين وبشكل مستقل بعد ذلك من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في جنوب أفريقيا. وأما الثاني فهو المذنب "أطلس" (ATLAS)، ويحمل الرقم (C/2024 S1)، وقد تم اكتشافه يوم 27 سبتمبر 2024م من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في ولاية هاواي في الولايات المتحدة.

وأِشار مركز الفلك الدولى فى بيان له، إلى أنه بالنسبة للمذنب الأول، فقد كانت الحسابات الأولية تشير إلى أنه يدور حول الشمس مرة واحدة كل 80 ألف سنة، إلا أن الحسابات الأحدث بينت أنه يحتاج إلى ملايين السنين ليكمل دورة واحدة حول الشمس، مما يجعل زيارته هذه هي الأولى للبشرية، وقد كان مشاهدا خلال الأشهر الماضية في جهة الشرق قبل شروق الشمس، إذ أصبحت رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات الصغيرة اعتبار من شهر إبريل الماضي، وبعد ذلك أخذ لمعانه بالازدياد إلى أن أصبح مرئيا باستخدام المناظير في شهر أغسطس الماضي، واستمر لمعانه بالازدياد إلى أن أصبح مرئيا بالعين المجردة من الأماكن المظلمة مع نهايات شهر سبتمبر، وذلك في الفترة التي وصل فيها المذنب إلى أقرب نقطة من الشمس يوم 27 سبتمبر الماضى، حيث إن طول ذيل المذنب ولمعانه يزدادان عندما يقترب المذنب من الشمس.