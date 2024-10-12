شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطلق حملة معاك فى الغيط للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة توعوية إرشادية باسم: "معاك في الغيط" للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، والتي تستهدف المساهمة في نشر الوعي لدى المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في دعم جهود الإرشاد الزراعي، بالوسائل التكنولوحية الحديثة، والوسائط المعتددة، لسهولة الوصول للمزارعين والتواصل معهم، وتوصيل المعلومات الإرشادية ونشر الوعي، بوسائل مختلفة.



وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، ان الحملة يتم تنفيذها من خلال مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، بما يساهم في تكثيف وصول الدعم الفني للمزارعين والمربين.



وتستهدف الحملة إرشاد وتوعية المزارعين لإتباع التوصيات والممارسات الزراعبة الحديثة والجيدة، فضلا عن توعية مربي الماشية لإتباع أساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم الفني للمرأة الريفية في سبيل تنمية مهاراتها، الامر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الانتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.



ووجه وزير الزراعة كافة أجهزة الوزارة، بتقديم كافة السبل لدعم جهود الحملة، والتوسع في انشطتها، للوصول الى كافة مزارعي مصر، بجميع القرى، بما يساهم في تحقيق المرجو منها.



ودشنت الوزارة صفحات خاصة للحملة على مواقع التواصل الإجتماعي: فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، تحمل إسم الحملة، لإتاحة نشر مواد التوعية التي يتم انتاجها للحملة، سواء من ملصقات إلكترونية، او فيديوهات ومواد فيلمية قصيرة، ذلك بالإضافة الى تكثيف النشر عبر الصفحات والمواقع الرسمية الخاصة بالوزارة والجهاز الإعلامي لها، ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، ومنصة الإرشاد الزراعي.