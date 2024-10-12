شكرا لقرائتكم خبر عن مساحتها 3 أضعاف محطة رمسيس.. معلومات مهمة عن محطة قطارات صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أهم المعلومات عن محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والمقرر افتتاحها خلال ساعات، والتى تعد أكبر محطات السكة الحديد وأكثرها تطورا.

تقع بمنطقة بشتيل بالجيزة بالقرب من الطريق الدائرى

تبلغ مساحتها 3 أضعاف محطة رمسيس.

تم بناؤها على الطراز المصرى القديم تشبه المعابد المصرية القديمة.

تضم كافة خدمات السكة الحديد المقدمة للركاب.

بها مول تجارى يشغل 90% تقريبا من مساحة المحطة

تطل المحطة على شوارع المطار و السودان و أحمد عرابى، ومحور الفريق كمال عامر ومحور أحمد عرابى الجديد ومحور 26 يوليو.

قريبة من محطة مترو التوفيقية ومحطة مونوريل 6 أكتوبر

بها خدمة قطع التذاكر من ماكينات tvm بدون تدخل بشرى.

بها شاشات لعرض مواعيد القطارات

تضم صالة ضخمة لقطع التذاكر وبها منافذ خاصة بذوي الهمم.

بها مسارات خاصة بالمعاقين بداية من المدخل الرئيسى حتى أرصفة القطارات

تضم سلالم كهربائية ومصاعد على الأرصفة

تضم صندوق لحفظ الامانات وخدمة حمل الحقائب وحجز سيارات أجرة.

تخفف الازدحام عن محطة قطارات مصر برمسيس

تضم خطوط وجه قبلى وخط المناشى القبارى.

ستكون بداية عدد كبير من قطارات السكة الحديد من وإلى خط القاهرة أسوان.

سعر تذكرة الركوب من المحطة هو نفس سعر الركوب من محطة القاهرة.

يخدمها جراج متعدد الطوابق بجانب المحطة.

يتوسطها الهرم الزجاجى بارتفاع 42 متر تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطى القاهرة / أسوان والاتحاد القباري

تضم ورشة صيانة عربات القطارات وورشة صيانة الجرارات.

تضم 28 شباك تذاكر و6 أرصفة لركاب وجه قبلى و 4 لخط المناشى

مساحتها 239 ألف متر مربع ما يعادل 57 فدان.

تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

بها بدروم يستخدم جراج يسع 250 عربة