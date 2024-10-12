شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة "بداية".. انطلاق ورشة عمل للقيادات الدينية بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات المجلس القومي للمرأة لورشة عمل بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تستهدف إحداث التنمية من خلال تطوير الطاقات البشرية على كل الأصعدة.

تأتى الفعالية للتركيز على دور العمل الديني نحو تحقيق التطوير المجتمعي، يأتي ذلك بحضور الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك وأمين سر السينودس البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج- أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للشئون البرلمانية والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للوزارة ومبادرة بداية، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج، متضمنة البداية بندوة عامة.