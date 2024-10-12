ننشر الإجراءات التأديبية للطلاب وطرق علاجها الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية

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القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على قواعد الإجراءات التأديبية للطالب الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، على النحو التالي:

التأخر عن طابور الصباح بدون عذر مقبول

المعالجة : التنبيه على الطالب بالالتزام بحضور طابور الصباح، حرمان التلميذ من دخول المعهد برنا دراسيا واحدا وإخطار ولي الأمر.

المخالفة :عدم حضور الحصص المقررة بدون عذر

المعالجة : التنبيه على الطالب من قبل معلم الحصة، قيام المشرف بتسجيل غياب التلميذ عن الحصة، و قيام الاخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات بالسجل الخاص بالطالب، وقيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، حال تكرار الغياب يحرم التلميذ من دخول المعهد من يوم إلى ثلاثة أيام ويخطر ولي الأمر.

المخالفة :عدم قيام الطالب بأداء الواجبات، أو عدم الالتزام بالزي

المعالجة : قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب، وقيام الاخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، حرمان الطالب من النشاط الرياضي وإخطار ولي الأمر بمتابعته.

المخالفة :الهروب من المعهد

المعالجة : قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب، قيام الاخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر.

المخالفة:التخريب في أثاث المعهد ومنشأته

المعالجة : تتم معالجته قيام الاخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب، وقيام الاخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه بإصلاح التلفيات التي أحدثها الطالب، فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر.

المخالفة :اصطحاب الطالب أجهزة أو أدوات أو ما شابه ذلك بما يخالف التعليمات

المعالجة : التنبيه على الطالب بعدم التكرار والتحفظ على الأجهزة حتى نهاية اليوم الدراسي وتسليمها إلى ولي أمره ، قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب ، قيام الاخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، فصل الطالب من يوم إلى خمسة أيام وإخطار ولي أمره.

المخالفة :القيام بسلوك يعرقل العملية التعليمية

المعالجة : يعالج بقيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات بالسجل الخاص بالطالب، قيام الاخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر.

المخالفة :السلوك العدواني العنيف مثل التعدي بالضرب ، وإحداث إصابات

المعالجة: يتم علاجه بقيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب، قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب.

المخالفة :أخذ أو إخفاء متعلقات الغير

المعالجة : تعالج بقيام الأخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب، قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، رد المتعلقات وأخذ تعهد كتابي على ولي الأمر بعدم التكرار، فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر، اتخاذ الإجراءات القانونية.

المخالفة :عدم تحية العلم عمدا أو نشر (صور عبارات رسومات مسيئة أو غير لائقة بأية صورة داخل المعهد)

المعالجة : تكون المعالجة بقيام الاخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب، قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر.

المخالفة: التلفظ بالألفاظ البذيئة والتنمر

المعالجة : يعالج بقيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب، قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة، فصل من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر.