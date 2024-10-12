هيئة الدواء تختتم بنجاح مشاركتها في معرض "CPHI" الدولي بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اختتام مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر CPHI الدولي، الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.

ترأس وفد الهيئة الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بمشاركة الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات الدوائية والتعاون الدولي.

شهد وفد هيئة الدواء المصرية تحركات نشطة داخل المعرض، حيث أستكمل زياراته لأجنحة الشركات المصرية المشاركة، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات، وذلك في إطار مساعي الهيئة لتعزيز التعاون الدولي وتوطين الصناعات الدوائية في مصر، كما ركزت الزيارات على الاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع المستحضرات الصيدلية والتقنيات المرتبطة بالصناعات المكملة.

وعلى هامش المعرض، أستكمل الدكتور علي الغمراوي، بمشاركة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الشركات متعددة الجنسيات وشركات المواد الخام غير الفعالة، هدفت هذه الاجتماعات إلى دفع عجلة توطين صناعة المواد الخام الدوائية في مصر، بما يضمن استقرار الإمدادات الدوائية، ويعزز الأمن الدوائي الوطني.

يُعد معرض CPHI الدولي أحد أكبر الفعاليات في قطاع الصناعات الدوائية عالميًا، حيث استقطب أكثر من 60 ألف زائر وضمّ 2400 عارض من مختلف دول العالم، بمشاركة 15 شركة مصرية من كبار المستثمرين والمتخصصين في هذا المجال، يهدف المعرض إلى تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والدول، ما يوفر فرصًا كبيرة للتعاون الدولي وتطوير الصناعات الدوائية.

مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار حرصها على تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في القطاع الدوائي، إلى جانب سعيها الدائم لتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تضمن استمرارية توفير الأدوية للمواطنين، وحماية الصحة العامة.

وتؤكد الهيئة، من خلال هذه المشاركات، على قدرتها على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي في مجال الدواء.