خبير أثري يكشف سبب التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير في هذا التوقيت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير سيكون الأربعاء القادم، بالتزامن مع تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث يشهد هذا الوقت ارتفاع أعداد الوفود السياحية القادمة لمصر.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتحف المصري الكبير يضم قطع أثرية لمختلف الأسرات التي حكمت مصر، بالإضافة إلى كافة قطع مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وتابع: الافتتاح النهائي لم يتم تحديده حتى الآن، ولكن خطوة التشغيل التجريبي خطوة جيدة، والمتحف جاهز بنسبة 100% خلال الفترة الحالية.

وكشف الخبير الأثري، عن أهمية بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصرى الكبير الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية مصر للعالم.