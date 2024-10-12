شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان شهر أكتوبر ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان شهر أكتوبر الجارى، والمقرر أن يعقد فى الأسبوع الأخير من الشهر، ورقيًا بالنسبة لطلاب المدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات)، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

ويعقد الامتحان فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الحالى، موضحة أنه تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، وتعمل الأسئلة على قياس نواتج التعلم المرتبطة بأجزاء المنهج التى تم تدريسها وتكون أسئلة قصيرة مكونة من 3 نماذج امتحانية فى الفصل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.