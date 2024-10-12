شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقدم لشغل وظائف المركز المهنى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق جامعة القاهرة، اليوم السبت ، باب التقدم لعدد من الوظائف المتاحة فى مركز التطوير المهنى الجارى إنشاءه في إطار التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن فرص العمل المتاحة:

- أخصائي التطوير المهني

- مسؤول التوظيف والعلاقات

- منسق تدريب إداري

- أخصائي بيانات ومعلومات

ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتقديم وفقا للإعلان الداخلى اليوم السبت 12 أكتوبر.

التفاصيل عبر الضغط على الرابط التالي

وللتقدم للوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية مع تحديد الوظيفة المتقدم لها بعنوان الرسالة على البريد الإلكتروني:

[email protected]