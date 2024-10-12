خبير: مبادرة حياة كريمة حظيت بدعم ومساندة مباشرة من القيادة السياسية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن النجاحات التى نلمسها من مبادرة حياة كريمة تمثل نجاح جديد واستكمال لمجموعة من الإنجازات والمساهمات التى تحقق الهدف الرئيسى من إطلاق هذه المبادرة وهو خدمة المواطنين ومساعدتهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف كريم عادل، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على التخفيف من الأعباء وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أن هذه المبادرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا فى مختلف قرى ونجوع المحافظات.

وأوضح كريم عادل أن مبادرة حياة كريمة حظيت بدعم ومساندة مباشرة من القيادة السياسية، بصورة أكسبتها أهمية سواء فيما يتعلق بتعامل كافة القطاعات والمؤسسات والأفراد والعمل على أنجاحها، بالإضافة للاهتمام الدولى بهذه المبادرة باعتبارها تحقق أهداف التنمية المستدامة.