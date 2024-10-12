شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي الثلاثاء المقبل صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر 2024 بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، الشهر الماضى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية، كما سبق وأن تمت إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال شهرى يوليو وأغسطس 2024.