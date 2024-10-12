شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير العمل يُعلن عن 3000 فرصة عمل فى محطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

هيئة الدواء المصرية تختتم مشاركتها في معرض CPHI الدولي بإيطاليا

وظائف جديدة بالضبعة.. تعرف على 3000 فرصة عمل وطرق التقديم والأوراق المطلوبة

وزارة التعليم تنعى وفاة 3 طلاب بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية

وزارة الشباب تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "نور فكرك .. ابنِ وعيك" 15 أكتوبر

الصحة تنظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات

وزيرة البيئة تعقد لقاءً ثنائيا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

الصحة تنظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات

وزير العمل يُعلن عن 3000 فرصة عمل فى محطة الضبعة النووية ورابط للتقديم

وزيرة البيئة تعقد لقاءً ثنائيا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

بروتوكول تعاون بين هيئة الاستشعار من البُعد وجامعة بني سويف الأهلية

وزارة العمل فى 7 أيام.. حوار حول مشروع قانون العمل الجديد