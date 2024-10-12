شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: جيش الاحتلال يتخذ من منازل المستوطنين بالشمال مراكز تجمع لضباطه وجنوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله اللبناني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخذ من منازل المستوطنين في بعض المستوطنات الشمالية مراكز تجمع لضباطه وجنوده، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف حزب الله، أن القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تدير العدوان على لبنان تتواجد داخل أحياء استيطانية في حيفا وطبريا وعكا والمدن المحتلة الكبرى.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل للصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.