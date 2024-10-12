وزير التموين الأسبق يوضح صعوبات خلط الذرة مع القمح لإنتاج الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، عن شروط صرف الدعم النقدي حال إقراره من الدولة.

قال محمد أبو شادي خلال حواره مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن دول أمريكا اللاتينية والبرازيل تشترط أن تحصل الزوجة على الدعم النقدي لأنها أكثر حرصًا من الزوج.

وأكد وزير التموين الأسبق، أنه من الشروط التي يجب تطبيقها ألا تصرف البطاقات للمواطن في شراء السجائر أو الخمور.

وعن إمكانيه خلط الذرة مع القمح لإنتاج الخبز، قال وزير التموين الأسبق إنه تم تنفيذ هذه التجربة وفشلت فشلًا كبيرًا لأن المطاحن غير مجهزة لخلط الذرة ومجهزة لخلط القمح فقط.

واقترح وزير التموين الأسبق إمكانية طحن الشعير مع القمح لإنتاج الخبز أو طحن الشعير وحده وإنتاج الخبز.