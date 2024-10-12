شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: سقوط مسيرة على هرتسيليا شمال تل أبيب بعد فشل اعتراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط طائرة مسيرة على هرتسيليا شمال تل أبيب بعد فشل اعتراضها، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان بعض المناطق في تل أبيب، التزام تعليمات الجبهة الداخلية بعد اختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هناك عشرات الجرحى والمفقودين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بجباليا البلد شمال قطاع غزة.