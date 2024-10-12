شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى يشارك باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية، شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة " بريكس" - تحت رئاسة روسيا - الذي عقد اليوم الجمعة وذلك بالعاصمة الروسية موسكو.

وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين محافظي البنوك المركزية المشاركة في مجالات التعاون الاقتصادي ونظم الدفع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأمن المعلومات في القطاع المالي، كما التقى السيد محافظ البنك المركزي المصري والوفد المشارك له على هامش الاجتماعات مع رئيسة البنك المركزي الروسي ونائبها الأول لمناقشة العديد من القضايا المشتركة.

‎وقد ضم الوفد المشارك في الاجتماعات رامي أبو النجا نائب المحافظ، الذي قام بالمشاركة في الاجتماع الرابع لنواب كل من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لهذا العام، والذي عقد أمس، الخميس، كما شارك في الندوة الخاصة بعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية للمجموعة.

‎ويعد هذا العام الأول الذي يشارك فيه البنك المركزي المصري في المسار الاقتصادي والمالي لمجموعة "بريكس" بعد انضمام مصر إلى المجموعة في يناير الماضي، بما يتيح الفرصة لتناول القضايا الخاصة بالتعاون المشترك في العديد من المجالات المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل قمة "بريكس" المقرر عقدها في "كازان" خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.