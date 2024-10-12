شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن إصابة 20 جنديا فى مختلف جبهات القتال خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالجمعة، 11 أكتوبر 2024 09:52 م
أعلن جيش الاحتلال، إصابة 20 جنديا فى مختلف جبهات القتال خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قالت إن طائرة تجسس إسرائيلية سقطت عند أطراف بلدة عبا وعمد الاحتلال إلى تفجيرها تلقائيا فى مكان سقوطها بعد فترة قصيرة.
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