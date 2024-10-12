شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا: الهجمات على قوات يونيفيل في لبنان غير مبررة والان مع تفاصيل الخبر

قال بيان مشترك لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إن الهجمات على قوات يونيفيل في لبنان غير مبررة ويجب أن تتوقف على الفور، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأوضح البيان، أن الهجمات تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن 1701 والقانون الإنساني الدولي.