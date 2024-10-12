شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن العثور على جثمان نيلفروشان بعد 15 يوما من اغتياله مع نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العلاقات العامة فى الحرس الثورى الإيرانى، الجمعة فى بيان، العثورعلى جثمان نائب القائد العام لشئون العمليات فى الحرس، عباس نيلفروشان، بعد جهود حثيثة استمرت على مدار الساعة.

وكان نيلفروشان مع الأمين العام الراحل لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولقي حتفه معه في غارة إسرائيلية على الضاحية، فى 27 سبتمبر.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، أنه بناءً على هذا الإعلان، من المنتظر الإعلان لاحقاً عن موعد نقل الجثمان إلى طهران تمهيداً لدفنه.