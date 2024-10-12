شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" يستعرض أنشطة وأهداف معسكر خطوط الحكمة للمسنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أجرت مؤسسة "حياة كريمة"، تقريرا مع المشاركين في معسكر خطوط الحكمة، وسألتهم حول أكثر كلمة يحبونها.

وقال "عم حسن" أحد المشاركين في معسكر خطوط الحكمة من ذوى القدرات الخاصة وكبار السن، خلال التقرير: "يا حبيبى.. أحلى كلمة بحب أسمعها، أي التفاؤل، والتشاؤم ماحبوش، وأحلى لحظة في حياتي لما جيت هنا"، بينما قال أحد كبار السن، أنه يفضل كلمة "بحبك"، عندما تقولها له زوجته، فهو لديه ثلاث زوجات.

وتابعت مسؤولة بالمعسكر، أن الهدف من خطوط الحكمة هو تقديم كل أنواع الدعم للمسنين، وتم تقديم الدعم الصحي والنفسي والغذائي، وذلك من خلال القوافل الطبية وزيارات دور المسنين، وآخرها كانت للاحتفال مع أهلنا من كبار السن بالمولد النبوي الشريف.

وأعلنت "حياة كريمة"، عن إمكانية التبرع من خلال الموقع الرسمي: https://hayakarima.com/donation/payment/donate/61، أو من خلال الرسائل النصية علي رقم 9509، وتطبيق انستاباي، فورى، ميجا خير، ڤودافون كاش، اورنچ كاش، أمان، أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500.