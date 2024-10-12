شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: نتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للاستثمار.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " «المالية»: نتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للاستثمار.. كجوك: نستهدف الخفض التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات.

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