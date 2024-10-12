- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: نتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للاستثمار.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " «المالية»: نتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للاستثمار.. كجوك: نستهدف الخفض التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات.
اقرأ فى العدد أيضا..
- الدولة وذوو الهمم إيد واحدة في مواجهة مافيا استيراد سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة
- في أول حوار لوسيلة إعلامية بالشرق الأوسط.. الفائز بجائزة نوبل في الطب في حوار حصرى مع تليفزيون «الخليج 365»: اكتشافي بدأت العمل عليه منذ 40 عاما
- محطة قطارات الصعيد تستعد لاستقبال الركاب.. استعدادات خاصة تمهيدا لافتتاحها .. المحطة تضم خطوط وجه قبلى والمناشى القباري مساحتها 3 أضعاف محطة رمسيس.. وخدمات إلكترونية وشبابيك تذاكر خاصة بذوي الهمم
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز