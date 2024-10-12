شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: طلبت من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه طلب من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام فى لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن وقف صادرات الأسلحة المستخدمة فى غزة ولبنان هو الطريق الوحيد لوقف الصراع، مؤكدا أن فرنسا لن تتسامح مع استهداف إسرائيل قوات يونيفل عمدا مرة أخرى.

وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إنه أكد لنظيره الإسرائيلى التزام أمريكا بمنع أى جهة من استغلال التوتر أو توسيع الصراع بالمنطقة، مشيرا إلى القوات الأمريكية فى وضع جيد للدفاع عن جنودها وشركائها وحلفائها ضد هجمات إيران ووكلائها.

وأشار أوستن إلى أنه أكد لنظيره الإسرائيلى ضرورة الانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسى بسرعة، مشيرا إلى أنه حث نظيره الإسرائيلي على ضمان سلامة قوات اليونيفيل فى لبنان.