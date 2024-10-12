شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": 130 من جنود الاحتياط الإسرائيليين وقعوا على وثيقة رفض الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، إن صحفية هآرتس الإسرائيلية ذكرت أن 130 من جنود الاحتياط الإسرائيليين وقعوا على عريضة يرفضون فيها العودة للقتال أو العمل في مناطق كانوا قد تواجدوا فيها بسبب إطالة أمد الحرب.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزيرة الاتصالات الإسرائيلية ميراي ريجيف علقت على هذه القرارات من قبل جنود الاحتياط وقالت إن مكان هؤلاء الجنود يجب أن يكون بالسجن وبهذا التصريح فتحت النار من الجانب السياسي الحكومي كونها مسؤولة ووزيرة في الحكومة الإسرائيلية.

وتابعت: "تحدث نائب رئيس الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أمير برعام عن أن المعلومات التي وردت بصحيفة هآرتس غير دقيقة وغير صحيحة وأنه 5 جنود فقط واقعوا على رفضهم للعودة أو استمرار العمل في الخدمة الاحتياطية وليس كما تقول تقارير هآرتس بالحديث عن أنهم 130 جندي".