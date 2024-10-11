خطأ كاد يكلفها حياتها.. مادة سامة تهدد حياة طفلة بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تناولت طفلة مادة سامة بالخطأ بمركز أطفيح جنوب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مأمور مركز أطفيح بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود مصابة إثر ادعاء محاولة انتحار.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تناول طفلة عمرها 13 سنة مادة سامة بالخطأ داخل منزلها بقرية الكداية، ما تسبب في إصابتها بحالة إعياء شديدة.

أسرعت أسرتها بنقلها إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.