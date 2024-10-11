شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنعى وفاة 3 طلاب بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

نعى الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفاة 3 طلاب، بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمطروح الذين وافتهم المنية اليوم، الجمعة.

ويتوجه الدكتور عمرو بصيلة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر وأهالي الطلاب، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم وأحبائهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.



