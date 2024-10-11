شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا بنيامين: نأخذ الكتاب المقدس كوحدة واحدة للربط بين الآيات والان مع تفاصيل الخبر

ألقى الأنبا بنيامين، مطران المنوفية وشبين الكوم، محاضرة بعنوان "خطورة فهم الآيات"، في إطار مؤتمر نقية بالمركز الثقافي القبطي، وتحدث خلالها عن مفاهيم خاطئة لبعض آيات الكتاب المقدس.

وأكد الأنبا بنيامين خطورة الآية الواحدة واستخدام جزء منها وليس بأكملها لجعل المدلول صحيح، مستندا على عددا من آيات الكتاب المقدس.

كما أعطى مثالا على ضرورة الأخذ بالكتاب المقدس كوحدة واحدة، للربط بين الآيات التي تكمل بعض، مستندا على آياتين، روميا 18:1 "لأن غضب اللہ معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم"، وبطرس الثانية 6:2 "واذ رمد مدينتي سدوم وعمورة، حكم عليهما بالانقلاب، واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا".

وشدد على الاهتمام بموقع الآية وتكملتها، ولمن قيلت ومن قائلها بالإضافة إلى ماذا حدث بعدها وما الآيات الآخرى المتعلقة بالموضوع، ومثالا على ذلك كلمات القديس بولس لسجان فيلبي في أعمال (31:16) "أمن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت وأهل بيتك"، فأخذ الآية فقط غير صحيح لأنها قيلت لشخص وثني غير مؤمن، فالمدخل هنا هو الإيمان.

وبنهاية المحاضرة ذكر الأنبا بنيامين خطوات الجهاد، موضحا أنها تشمل على الرجوع إلى النفس ولومها بالتوبة والاعتراف والانسحاق، وأيضا الرجوع للكنيسة والتناول.

جدير بالذكر أن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يواصل المؤتمر السنوي "مجمع نيقية.. كتابيًا.. تاريخيًا.. سياسيًا.. قانونيًا"، وبدأ بالأمس ويستمر حتى السبت 12 أكتوبر الجاري.