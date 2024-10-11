شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بمحيط مطار القاهرة الدولي دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي السيطرة على حريق محدود نشب ببعض المخلفات الموجودة خارج حدود مطار القاهرة الدولي.



وذكرت وزارة الطيران المدني - في بيان اليوم الجمعة- أن عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، المسئولة عن تأمين وحماية المطار من الداخل والخارج؛ قامت - فور نشوب الحريق - بالسيطرة على الحريق وقت حدوثه، وتم إخماده فى الحال، وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة؛ دون وقوع أية خسائر أو إصابات.