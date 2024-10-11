شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير لشراء اللحوم بمنفذ حياة كريمة السيدة عائشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة، الموجود بميدان السيدة عائشة بالقاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم، التى وفرتها المؤسسة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بعدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، ويتم الان أعمال التوزيع بمنافذ القاهرة منها منفذ بحدائق القبة - شارع مصر والسودان، أمام البريد المصري، ومنفذ آخر بميدان السيدة عائشة.

كما تم توفير منفذين بمدينة بدر أحدهما بالحي الاول بجوار مركز شباب مدينة بدر ومنفذ وطنية مسجد المنعم، والأخر ، بالقرب من مسجد الرضوان.

وتوفر منافذ مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة، اللحوم بأسعار 185 جنيه للكيلو، ولحوم بلدى مجمدة ب210 جنيه للكيلو، كما توفر الشوادر بالمحافظات اللحوم الطازجة ب 310 جنيه للكيلو.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وحرصت المؤسسة على التواجد بأماكن متنوعة لتوفير اللحوم لأكبر عدد من المواطنين.



اقبال المواطنين على منافذ حياة كريمة



إقبال المواطنين لشراء اللحوم بمنفذ حياة كريمة السيدة عائشة



إقبال كبير لشراء اللحوم بمنفذ حياة كريمة السيدة عائشة



منافذ حياه كريمة تصل منطقة السيدة عائشة