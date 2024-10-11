شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لأكثر من 174 ألفا و680 مواطنا بالجيزة خلال يومين ضمن بداية والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأنشطة الخدمية التي تقدمها المبادرة الرئاسية "بداية"، والتى تسخر المحافظة كافة إمكانياتها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

واطلع محافظ الجيزة، على تقارير الأداء في مجال الصحة، حيث قامت مديرية الشئون الصحية بتقديم الخدمة الصحية لــ 174 ألف و684 مواطن خلال يومان شملت مبادرات 100 صحة ،عمليات جراحية ،صرف ادوية، تطعيمات، خدمات تنظيم اسرة ورعاية حوامل، حضانات ورعاية مبتسرين، جلسات كيماوى، علاج طبيعى، أسنان، أشعة، رعاية مركزة، الطوارئ والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات.

وفى مجال مكافحة الإدمان، تم تنفيذ قوافل طبية بجزيرة محمد بالتنسيق مع جامعة القاهرة وبرامج وقائية وندوات توعية عن الإدمان والمخدرات للنشء بمراكز شباب كفر زهران المرازيق وميت رهينة والشوبك الغربى بمركز ومدينة البدرشين ومبادرة أخرى بميدان الجيزة، بحضور 1900 شاب وفتاة.

وفى مجال الشباب والرياضة، قامت المديرية بعمل جلسات برلمانية ولقاءات تثقيفية وندوات وتدريبات للفتاة وقوافل تثقيفية بحضور ومشاركة 600 شاب وفتاة بمراكز شباب الشيخ زايد والحوامدية والبدرشين وبشتيل والحوامدية، بالإضافة إلى إطلاق مهرجان اللياقة البدنية للألعاب الشعبية بمركز شباب كفر طهرمس، بحضور 50 شاب.

وقامت مديرية العمل بتدريب 40 متدربة من الفتيات بمركز التدريب المهني بمنشأة البكاري على الخياطة والتفصيل لإكسابهم الخبرات وفتح آفاق عمل لهم، في إطار دعم المشروعات المتناهية الصغر.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتوزيع 200 كرتونة مواد وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى الشرفا وصول وباجه الشيخ بمراكز الصف والعياط وأطفيح.

وفى مجال التموين، قامت المديرية بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود والعمل على ضبط الاسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء فى الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة وتوافر السلع ومتابعة الأفران البلدية بالمحافظة ومن خلال حملات تموينية بالمنيرة الشرقية والغربية ومدينة الحوامدينة على المخابز تم من خلالها ضبط 5 أجولة دقيق بلدى وضبط 1200 سلعة مجهولة المصدر وتحرير 6 محاضر وتوفير 2000 رغيف بلدى لقرية الشيخ عتمان بجوار المخبز المتوقف بمدينة الحوامدية.



