شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطرح اللحوم البلدية بـ310 جنيهات فى حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

طرحت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الجمعة، كيلو اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات، في شادرها الثابت بحدائق الأهرام في محافظة الجيزة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرح منافذ "حياة كريمة"، اليوم، بمحافظة الجيزة اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك في المناطق الآتية: (الثروة المعدنية بوابة الحدايق الرئيسية، وأبو النمرس ترسا، وأوسيم).

وأعلنت "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وتطرح المؤسسة من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.



