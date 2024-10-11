شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ مؤسسة حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى عدة مناطق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم، الجمعة، طرح اللحوم بأسعار مخفضة، في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة فى المحافظة.

وتطرح منافذ "حياة كريمة"، اليوم، اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بمحافظة الجيزة، في المناطق الآتية: (الثروة المعدنية بوابة الحدايق الرئيسية، وأبو النمرس ترسا، وأوسيم).

وتبيع "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدى (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدى (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.